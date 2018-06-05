В Apple CarPlay можно будет запускать Google Maps, Waze и другие сторонние навигационные приложения

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В новой версии Apple CarPlay у пользователей появится больше свободы при выборе приложений. С выходом iOS 12 компания Apple позволит использовать сторонние навигационные приложения, не ограничиваясь лишь Apple Maps.

В настоящее время CarPlay поддерживает возможность использования сторонних приложений в некоторых сценариях. Однако что касается карт, то здесь существовало строгое ограничение на использование только своего собственного сервиса. Теперь это ограничение снято, и пользователи смогут устанавливать Google Maps, Waze и другие привычные приложения для навигации.

CarPlay — это программная система Apple, позволяющая подключить iPhone к мультимедиа-адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других сервисов в автомобиль. При этом на дисплей автомобильной информационно-развлекательной системы выводятся данные мобильных приложений, в данном случае – карты и навигационные сведения.

Источник: The Verge