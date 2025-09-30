В Borderlands 4 нашли миссию, которая троллит пафосность Dark Souls и Bloodborne

В Borderlands 4 нашли побочную миссию, которая высмеивает пафосность и запутанность игр FromSoftware. Gearbox ради шутки решила повторить нарратив Dark Souls, Elden Ring и Bloodborne.

Задание под названием «Прости меня» (Forgive Me) это одновременно и пародия, и любовное письмо к FromSoftware. Его создал главный сценарист Borderlands 4 Сэм Винклер, вдохновившись собственной шуткой в соцсетях еще в 2022 году о пафосе Soulsborne-историй. Идея не потерялась — и стала миссией в игре. Еще отдельно добавим, Gearbox показала первое DLC к Borderlands 4 с новым регионом и роботом, который обожает азарт. Может и там будут подобные забавные миссии.

Ниже присутствуют спойлеры к заданию «Прости меня»

Начинается она незаметно — квест не обозначен на карте. В районе Cuspid Climb в Terminus Harbors есть пещера с водопадом, вытекающим из гигантского черепа. Возле меча, застрявшего в огне, на игрока нападает психопат. После битвы и победы, вы получите оскверненную стрелу. А после этого услышите слова «Занзибарт… прости». Так запускается скрытое задание с целью «Найти место упокоения Занзибарта» — без подсказок или маркеров.

Далее путь лежит ко второй пещере — уже в Каменном Лесу на севере Terminus Harbors — туда можно добраться, зацепившись крюком. Там вас ждет бой с Проклятым Мирмидоном Жестокого Рассвета, после которого появляется главный сюрприз квеста — Викариас, Певец Знаний. Этот персонаж — нечто среднее между фэнтезийным мудрецом и чудаковатым дедом. Он 10 минут напролет рассказывает о «Равнине Разбитого Стекла», «Небывалой Зелени», «Красном Реквиеме» и десятках других названий, которых игрок никогда не слышал.

Это очевидная пародия на чрезмерный пафос, вырванные из контекста фразы и часто запутанные истории, за которые Soulsborne-игры одновременно критикуют и обожают. Но несмотря на троллинг, «Прости меня» все-таки создана с большим уважением к этим проектам. Зато другую миссию разработчики добавили совсем по другим причинам — для экс-владельца Gearbox сделали «пасхалку» на свалке.

Источник: PC Gamer