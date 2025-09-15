Новости Игры 15.09.2025 comment views icon

В Borderlands 4 нашли локацию, которая открыто насмехается над экс-владельцем Gearbox



Маргарита Юзяк

Автор новостей

Игрокам понадобилось всего несколько дней после релиза Borderlands 4, чтобы найти троллинг бывшего владельца студии Gearbox.

Ужасная оптимизация на старте не помешала куче игроков продолжать познавать мир четвертой части. Поэтому в продолжении популярной серии увидели локацию под названием Embracer’s Bluff, которая звучит как насмешка в адрес компании Embracer. Если перевести название, то оно звучит как «Блеф Эмбрасера», что явно отсылает обмана или фальшивых обещаний.

Немножко контекста: компания Embracer с 2019 года скупила десятки студий и франшиз: Gearbox, Aspyr, Saber, Tomb Raider, Saints Row, The Lord of the Rings. На пике компания выглядела гигантом индустрии, но впоследствии начались отмены игр, сокращения персонала и закрытие команд. Точку поставил 2023 год — сорванная многомиллиардная сделка, после которой компания посыпалась. В марте 2024-го Gearbox окончательно вырвался из рук Embracer: студию и серию Borderlands купила 2K менее чем за половину от первоначальной цены.

Сама локация — небольшой заброшенный городок, окруженный агрессивными летучими тварями. Внутри размещена свалка, где рыщут люди, два побочных квеста и персонажи явно с ироничным подтекстом. В первом квесте торговый автомат убивает покупателя, который пытается что-то купить. Во втором вы боретесь с «говорящим» ИИ-туалетом, которого все ненавидят. А в центре внимания — король-мэр городка: странный чувак в гидромассажной ванне среди короны и секс-игрушек.

У Borderlands 4 знайшли локацію, яка відкрито глузує з ексвласника GearboxУ Borderlands 4 знайшли локацію, яка відкрито глузує з ексвласника Gearbox

Интересно, что Borderlands 4 имеет огромную карту с кучей скрытых предметов и десятками странных названий. Однако лишь Embracer’s Bluff локация носит имя бывшего владельца Gearbox и при этом еще и содержит сразу два квеста. А гендиректор студии Рэнди Питчфорд ранее прямо говорил, что историю игры вдохновил опыт жизни под контролем Embracer. Ее он описывал как «злую, богоподобную силу, ненавидящую свободу».

https://itc.ua/articles/obzor-borderlands-4-vsyo-eshhe-bezumno-vsyo-eshhe-kruto/

Borderlands 4 вышла 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Для владельцев Nintendo Switch 2 релиз состоится чуть позже, 3 октября. В Steam цена на тайтл стартует от ₴2 999.

Источник: Kotaku



