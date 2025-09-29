Gearbox показала первое DLC к Borderlands 4 — с новым регионом и роботом, обожающим азарт

Студия Gearbox впервые показала дебютное DLC к Borderlands 4 под названием Mad Ellie and the Vault of the Damned. Казалось игра вышла совсем недавно, а вот уже запланирован релиз дополнительного контента.

Во время трансляции Tokyo Game Show 2025 стало известно, что дополнение принесет нового охотника за Хранилищами, новую историю и целую кучу контента. Также ожидается новый регион для исследования, дополнительные миссии и легендарное снаряжение. А еще в DLC будет большая подборка косметики — головы, стили, скины и рамки. Среди них: 4 головы Искателей, 6 стилей, скины для оружия, транспорта и дронов, а также рамка для ECHO-4.

Главная звезда DLC — робот C4SH, который когда-то работал дилером в казино: раздавал карты, следил за игроками и видел, как одни срывают джекпоты, а другие проигрывают последнее. Но что-то заставило его переосмыслить свою жизнь — и теперь он оставил казино, чтобы отправиться на поиски собственного счастья в качестве охотника за Сокровищами.

Он превратил свои старые привычки в часть характера. Как именно работают его способности — пока загадка, но глава студии Рэнди Питчфорд уже намекнул: прошлое C4SH будет не просто фоном. Робот стал Искателем Хранилищ, но всё равно бросает кубики или карты, чтобы активировать случайные эффекты. Это означает, что геймплей станет более непредсказуемым.

Разработчики пока не раскрыли все «карты» C4SH, но тизер намекает на необычный подход к геймплею. Его концепция с опорой на удачу напоминает стиль Claptrap из Borderlands: The Pre-Sequel, только без постоянного бубнения. Кстати, в новой части его можно заставить замолчать.

Релиз Borderlands 4: Mad Ellie and the Vault of the Damned запланирован на первый квартал 2026 года. Теперь вместе с патчами, которые приведут игру в порядок после проблемного запуска, ждем новый контент. И здесь не забудем напомнить, как босс Borderlands 4 наехал на игроков, критикующих оптимизацию.