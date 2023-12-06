В Бразилии приняли закон о счетчиках воды — а сейчас оказалось, что его написал ChatGPT

Чат-бот всего за 15 секунд предложил текст законопроекта из 8 разделов.

В октябре 36 членов городского совета бразильского городка Порту-Аллегри единогласно проголосовали за законопроект, облегчивший нагрузку на налогоплательщиков, избавив жителей от расходов на замену украденных счетчиков воды.

В конце концов после проверки несколькими комитетами закон вступил в силу 23 ноября — и через несколько дней его автор, член городского совета Рамиро Росарио, ошарашил всех заявлением, что текст написал ИИ чат-бот ChatGPT.

По словам Розарио, ChatGPT обработал текстовую команду из 250 символов и потратил около 15 секунд на то, чтобы выдать готовый результат.

«Искусственный интеллект никого не заменит, но всех нас могут заменить те, кто знает, как им пользоваться. Поэтому мы должны быть готовы», — сказал Розарио The Washington Post.

Жалобы на оплату за установку украденных счетчиков воды поступали Розарио в течение нескольких месяцев, и в конце концов он взялся за решение проблемы, параллельно опробовав ChatGPT. Мужчина ввел в запросе фразу:

«Создай муниципальный закон для города Порту-Алегри, который происходит от законодательной, а не исполнительной власти, и запрещает Департаменту водоснабжения и канализации взимать плату с владельцев имущества за оплату нового счетчика воды в случае его кражи».

Розарио был поражен, когда искусственный интеллект подготовил вполне приличные предложения из 8 разделов. ChatGPT выдвинул две идеи, которые никогда не приходили в голову членам совета: установить 30-дневный срок для города на замену украденных счетчиков воды, а в случаях, когда он не соблюден, освобождение владельцев недвижимости от уплаты счетов за воду.

«Если бы я придерживался обычного процесса, мне понадобилось бы несколько дней за компьютером и юридическими источниками», — сказал он. «Но ИИ пересмотрел в своей базе данных лучшие рекомендации по практике разработки законопроектов внутри страны и за ее пределами, которые отвечали принципам и ценностям моего мандата — поэтому я знал, что должен его подписать».

Розарио представил текст 7 июня.

ChatGPT объединяет обучение людей со знаниями, полученными из различных источников, включая Википедию, книги, новости и научные журналы. Он изучает запросы и дает ответы, предполагая, что будет дальше в предложении — по сути, анализируя множество данных и устанавливая связи между словами в тексте.

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Несмотря на то, что использовали его разными способами — писали эссе для колледжа, создавали тексты в стиле Эминема и даже неудачно использовали в суде — эксперты предостерегали не полагаться на ChatGPT, поскольку он склонен ошибаться и выдавать дезинформацию.

Законодательный отдел совета рассмотрел предложение Розарио и адаптировал его формулировку к типовому стилю, используемому в законодательстве. Но изменения по сути были минимальными и не отрицали ни одну часть содержимого оригинала.

«‎В Порту-Алегри действует первый бразильский закон, разработанный исключительно искусственным интеллектом!», — написал Розарио на X, когда закон приняли.

Комментарии были разными, а президент совета Порту-Алегри Гамильтон Соссмайер хотя и поначалу заявил местным СМИ, что это может создать «опасный прецедент», впоследствии передумав:

«‎Я начал подробнее изучать тему и увидел, что, к сожалению, или, к счастью, это станет тенденцией», — сказал он Associated Press.

Розарио сказал, что сначала держал в тайне использование ChatGPT, поскольку «у многих коллег все еще есть предубеждения относительно искусственного интеллекта», и он не хотел рисковать, потому что это могло повлиять на результат голосования.