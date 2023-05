ChatGPT сфальсифицировал доказательства для суда — адвокату, который хотел «упростить себе работу», грозят штрафные санкции

Американский правозащитник Стивен А. Шварц обратился к ChatGPT для исследования дела, однако искусственный интеллект не оправдал надежд юриста, причинив непоправимый ущерб его карьере.

Адвокат представлял клиента в деле о получении телесных повреждений во время полета на самолете компании Avianca Airlines. Согласно иску, мужчину ударили в колено тележкой для сервировки во время рейса в международный аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке. Авиакомпания, вполне ожидаемо, обратилась к федеральному судье Манхеттена с просьбой отклонить иск – так что дальше за дело должен был взяться Шварц и предоставить убедительные доказательства.

A NY lawyer is facing judicial sanction after using #ChatGPT to prepare a legal brief filed in a Manhattan court. The cases cited by #ChatGPT were all bogus. On the brighter side of things, #AI may not be replacing lawyers any time soon. https://t.co/fHGkQZhxRk

— Dr. Gideon Christian (@ProfXtian) May 27, 2023