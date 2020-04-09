В Черкасской области колл-центр обслуживал «Яндекс.Такси», его закрыла СБУ





В городе Смела Черкасской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность колл-центра, который обслуживал запрещённый российский поисковик «Яндекс».

Как отмечают в пресс-службе ведомства, трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму, которая предоставляла услуги диспетчерской связи для сервиса «Яндекс.Такси» в Европе и Средней Азии. При этом они якобы уклонялись от уплаты налогов, официально не оформляя сотрудников.

Во время обыска правоохранители нашли инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов и техническую документацию с графиками работников колл-центра. Кроме этого, сообщается о выявлении в офисе фирмы компьютеров с программными продуктами «Яндекса», но не уточняется какими именно. На данный момент СБУ продолжает следственно-оперативные действия.

Напомним, что работа российских социальных сетей и сервисов была запрещена в 2017 году указом президента после решения СНБО в рамках пакета санкций против России. В 2019 году они были продолжены, но уже через месяц срок действия указа истекает, и пока нет информации планируют ли его продолжить.

Источник: пресс-служба СБУ