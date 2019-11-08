В Chrome OS 78 добавлен режим «картинка в картинке» для YouTube и улучшена работа с настройками





Последняя версия операционной системы Chrome OS 78 получила несколько новых функций. Одной из них стала поддержка режима «картинка в картинке» для Android-приложения YouTube. Он активируется каждый раз, когда приложение свернуто или покрыто каким-либо другим образом, пока видео еще воспроизводится.

Google также внесла улучшения в меню настроек операционной системы, разделив соответствующие меню для устройства и браузера. Меню настроек устройства теперь можно найти в перечне быстрых настроек, а меню настроек браузера – в правом верхнем углу браузера.

Прочие новшества Chrome OS 78 включают поддержку виртуальных рабочих столов, которая позволяет перемещать приложения в различные рабочие пространства, как в операционных системах macOS или Windows 10. Также упрощён процесс печати документов. Теперь совместимые принтеры сразу же отображаются операционной системой, не требуя их ручной установки. Также упрощено сохранение специфических принтеров в профиле для более простого доступа. Наконец, внедрена функция Click-to-call. Она позволяет отправить номер телефона с устройства Chromebook на Android-смартфон для совершения звонка. Тем самым устраняется необходимость вручную вводить номер с экрана ноутбука на смартфоне.

Источник: The Verge