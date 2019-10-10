В Consumer Reports назвали функцию вызова автомобиля Tesla Smart Summon «глючной»





Взаимоотношения известного производителя электромобилей Tesla и некоммерческой организации Consumer Reports, защищающей права потребителей в США с 1936 года, становятся всё более непредсказуемыми. Consumer Reports то хвалит электромобили Tesla и рекомендует их к покупке, то ругает их и даёт противоположный совет.

Очередной поворот сюжета в этой мыльной опере произошёл на этой неделе, когда эксперты Consumer Reports назвали новую функцию вызова автомобиля с парковки Tesla Smart Summon «глючной». Такой вердикт был вынесен после нескольких дней испытаний как на собственном объекте, так и на стоянках.

В процессе тестирования было установлено, что функция вызова автомобиля работает только «периодически». При этом иногда автомобиль путает парковку с дорогой общего пользования и отключает ее. И хотя Smart Summon ведёт машину на низкой скорости, случается, что автомобиль блуждает «как пьяный или отвлечённый водитель» и иногда поворачивает в противоположную полосу.

Представитель Consumer Reports Итан Дуглас зашёл так далеко, что обвинил Tesla в «бета-тестировании своих автомобилей на широкой публике», и указал на многочисленные случаи, когда использование Smart Summon владельцем приводило к незначительным столкновениям. Он также отметил, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) пристально следит за функцией Smart Summon из-за возможных проблем в её работе.

Напомним, несколько недель назад Tesla выпустила крупнейшее обновление прошивки для своих электромобилей, которое среди прочего внедряет функцию Smart Summon, позволяющую в буквальном смысле вызвать к себе автомобиль с помощью смартфона. Электрокар с опциями Full Self-Driving и Enhanced Autopilot, находящийся в зоне прямой видимости, может самостоятельно доехать с парковки к месту, где стоит его владелец, например, ко входу в торговый центр. Хотя в этой функции предусмотрены встроенные средства обеспечения безопасности (имеет возможность останавливать транспортное средство, если оно обнаруживает препятствие), она всё равно должно работать с участием человека. Компания уведомила своих клиентов, что использовать эту функцию можно только в том случае, если они стоят на расстоянии около 200 футов (около 60 метров) от автомобиля и имеют четкую линию обзора. Tesla также предупредила пользователей о необходимости постоянно следить за своим автомобилем и окружающей обстановкой и быть «особенно осторожными с быстро движущимися людьми, велосипедистами и автомобилями». В случае, если они заметили препятствие, они могут убрать палец с кнопки Summon и остановить движение автомобиля, прежде чем произойдёт авария.

Источник: Engadget