Tesla выпустила крупнейшее обновление прошивки для электромобилей, теперь владельцам доступны Spotify, Netflix, YouTube и караоке





Компания Tesla анонсировала выпуск десятой версии программного обеспечения для своих электромобилей. Новая версия ПО уже начала распространяться на автомобили Model S, Model X и Model 3. Первыми прошивку получат те автовладельцы, которые оплатили опцию Full Self-Driving – они оказались в приоритете. Более широкое распространение Software Version 10.0 начнётся «примерно через неделю» с «незначительными улучшениями» в этой сборке.

По данным Tesla, это самое крупное обновление программного обеспечения из всех выпущенных на данный момент. Компания также подчёркивает все улучшения как ключевое преимущество при покупке одного из автомобилей компании. Software Version 10.0 содержит множество новых развлекательных опций для водителей Tesla. Теперь им доступны сервисы Spotify Premium, Netflix, YouTube и Hulu (в том числе с прямой трансляцией). Однако компания понимает, что отвлекать водителя от дорожной ситуации нельзя, потому видео контент можно просматривать только в те промежутки времени, когда автомобиль припаркован. В то же время сервис Spotify, на который был очень большой спрос со стороны клиентов Tesla, может работать всё время. Пользователи, которые транслируют свою музыку через Bluetooth, теперь смогут видеть обложки альбомов теперь отображаются на дисплее автомобиля.

Если просто слушать музыку покажется недостаточно, то автовладельцам предлагается новая функция Caraoke. Как следует из названия, она позволит петь песни под музыкальное сопровождение. Тексты песен отображаются синхронно с песней на дисплее Tesla. Функция включает «обширную библиотекой музыки и текстов песен с поддержкой нескольких языков». А ещё в Tesla Arcade был добавлен первый уровень игры Cuphead. Так что соскучиться в электромобиле Tesla теперь не дадут.

Были также улучшены и функции, связанные с управлением автомобилем. Так, функция вызова автомобиля была переименована в Smart Summon и получила дополнительные возможности. Она доступна эксклюзивно для клиентов Full Self-Driving и Enhanced Autopilot и позволяет автомобилю Tesla покинуть парковочное место и самостоятельно подъехать к своему владельцу. Для работы Smart Summon электромобиль должен быть в зоне прямой видимости.

Видеозаписи, снятые, когда электромобиль находится в режиме самозащиты Sentry Mode, теперь хранятся в отдельной папке от другого контента камеры. Новый режим Joe Mode предназначен, чтобы избежать пробуждения спящих пассажиров за счёт уменьшения громкости определённых звуковых сигналов и предупреждений. А мобильное приложение Tesla теперь получило дополнительные возможности и способно дистанционно управлять ещё большим количеством аспектов автомобиля (например, окнами).

Источник: The Verge