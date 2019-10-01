Функция Smart Summon в автомобилях Tesla привела к нескольким авариям на парковках

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На днях Tesla выпустила крупнейшее обновление прошивки для своих электромобилей, которое среди прочего содержит функцию Smart Summon, позволяющую в буквальном смысле вызвать автомобиль с помощью смартфона. Электрокар с опциями Full Self-Driving и Enhanced Autopilot, находящийся в зоне прямой видимости, может самостоятельно доехать с парковки к месту, где стоит его владелец, например, ко входу в торговый центр. Однако в сети начали появляться сообщения о неприятных инцидентах, связанных с тестированием этой функции.

Soday 1 with V10 Smart Summon was working beautifully. But someone didn’t notice my M3 and made a front bumper damage. We will claim our insurances but who’s fault do you guys think it’ll be ? Should I present this videos ? @teslaownersSV @Model3Owners @LikeTeslaKim @TesLatino pic.twitter.com/fhSA78oD6C — David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019

За прошедшие выходные таких сообщений уже набралось довольно много. Один владелец Tesla уже успел повредить передний бампер, другой утверждает, что его Model 3, находящийся в гараже, въехал в стену. Ещё один пользователь выложил видео, как Model S при активации функции Smart Summon едва смог разминуться с колонной, зацепив её зеркалом.

Компания Tesla заранее предупредила владельцев электромобилей о том, что Smart Summon – не является полностью автономной функцией, поэтому следует быть предельно осторожными.

«Вы по-прежнему несёте ответственность за свой автомобиль, должны постоянно следить за ним и находиться в пределах прямой видимости, поскольку он не может обнаружить все препятствия», – говорится на сайте Tesla.

Тем временем фотографии и видео повреждений в соцсетях уже стали предметом споров среди сторонников и противников компании. Первые обвиняют владельцев Tesla в неправильном использовании функции или называют предоставленные доказательства фейковыми, проводя целые расследования. Вторые строят собственные теории о том, с чем это может быть связано.

Источник: The Verge