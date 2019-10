Функция Smart Summon в автомобилях Tesla привела к нескольким авариям на парковках

На днях Tesla выпустила крупнейшее обновление прошивки для своих электромобилей, которое среди прочего содержит функцию Smart Summon, позволяющую в буквальном смысле вызвать автомобиль с помощью смартфона. Электрокар с опциями Full Self-Driving и Enhanced Autopilot, находящийся в зоне прямой видимости, может самостоятельно доехать с парковки к месту, где стоит его владелец, например, ко входу в торговый центр. Однако в сети начали появляться сообщения о неприятных инцидентах, связанных с тестированием этой функции.

Soday 1 with V10 Smart Summon was working beautifully. But someone didn’t notice my M3 and made a front bumper damage. We will claim our insurances but who’s fault do you guys think it’ll be ? Should I present this videos ? @teslaownersSV @Model3Owners @LikeTeslaKim @TesLatino pic.twitter.com/fhSA78oD6C

— David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019