В «Дії» теперь можно отменить шеринг авто за несколько кликов — без посещения сервисного центра МВД

Более года назад в приложении «Дія» появилась возможность поделиться правом на управление автомобилем – шеринг авто. Воспользоваться этой возможностью можно было без бумаг и лишних хлопот. Теперь команда Минцифры доработала этот сервис. Отныне пользователи могут через «Дію» не только передать разрешение на управление автомобилем, но и отменить его. Воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и надлежащий пользователь.

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Как отмечают в Минцифре, эта услуга особенно актуальна во время войны, поскольку позволяет временно передать право управления автомобилем. Например, чтобы помочь родным или друзьям выехать из зоны боевых действий. Раньше, чтобы отменить шеринг авто, нужно было идти в сервисный центр МВД и писать заявление об отмене надлежащего пользователя или ждать, пока истечет срок действия шеринга авто. Теперь это можно сделать за несколько кликов в приложении.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных средств должны:

авторизоваться в «Дії»;

выбрать Послуги — Шеринг авто;

далее — Скасувати шеринг.

Для надлежащего пользователя алгоритм действий несколько отличается. Ему нужно:

авторизоваться в «Дії»

перейти к Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

выбрать Відмовитися від користування авто — Почати

передать сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

После выполнения указанных действий отмена произойдет автоматически, а техпаспорт исчезнет из «Дії» надлежащего пользователя.

Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел и Главным сервисным центром МВД.