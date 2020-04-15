В ДТЭК Ахметова думают об иске в Международный арбитраж из-за «зелёного тарифа»

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Как заявил во время онлайн-брифинга генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, энергохолдинг рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины. Причиной тому стала сложившаяся ситуация с «зелёным тарифом».

«Сегодня возникает необходимость серьёзно задумываться о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию», – заявил Максим Тимченко.

Он отметил, что инвесторы вложили более €4,5 млрд в строительство объектов альтернативной энергетики. При этом более четверти этой суммы (€1,2 млрд) составляют инвестиции самой ДТЭК.

Пока что Максим Тимченко не стал рассказывать о возможных требованиях ДТЭК. Вместе с тем, руководитель энергохолдинга уточнил, в чём заключаются проблемы и какие у компании имеются претензии к государству. Отмечается, что государственное предприятие Гарантированный покупатель, которое является единственным покупателем «зелёной» электроэнергии в стране, не платит по долгам ДТЭК ВИЭ. На текущий момент сумма долга исчисляется 1,1 млрд грн. Кроме того, в ДТЭК недовольны планами Минэкоэнерго изменить «зелёный тариф». Напомним, ранее мы уже сообщали о планах властей внести изменения в «зелёный тариф» и даже приостановке строительства солнечной электростанции из-за этого.

«Наша история успеха (инвестиций в сектор ВИЭ. — Ред.) может стать историей провала: как пригласить инвесторов, а затем их обмануть, прикрываясь борьбой с кризисом или мифическими разговорами, что у нас высокие тарифы», — добавил Максим Тимченко.

Источник: liga