В Epic Games Store бесплатно раздают игру Frostpunk, а в Steam – Warhammer Underworlds: Online





Конец недели преподнёс сразу несколько приятных сюрпризов любителям игр. Сервисы цифровой дистрибуции Epic Games Store и Steam устроили бесплатные раздачи игр для своих пользователей.

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить игру Frostpunk от студии 11 bit studios – разработавшей популярную игру This War of Mine. Frostpunk – это градостроительный симулятор с элементами выживания, действие которого разворачивается в альтернативной исторической линии. В конце XIX века во всём мире начинается глобальное похолодание. Когда вся Земля покрывается снегом и льдом, небольшие группы выжившие отправляются на поиски специально созданных убежищ, который были оборудованы генераторами тепла. Игроку предстоит возглавить одно из таких поселений и обеспечить его выживание в суровых условиях. При этом необходимо рационально использовать ограниченные ресурсы, заботиться о питании, здоровье и выживании людей, заниматься исследованиями внешнего мира, принимать законы, которые будут регламентировать жизнь сообщества. При этом зачастую некоторые из этих задач будут противоречить друг другу, и потребуется найти идеальный баланс, чтобы обеспечить выживание одного из последних оплотов человечества. Бесплатно получить игру Frostpunk можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Раздача будет проходить до 10 июня. Игра предлагается без дополнений, а сами дополнения в ближайшую неделю можно купить со скидкой. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.

В то же время в Steam предлагается возможность бесплатно пополнить свою коллекцию игрой Warhammer Underworlds: Online. Это цифровая адаптация настольной пошаговой стратегии от Games Workshop, в которой отряды вселенной Age of Sigmar под командованием игроков сражаются друг с другом в вечной битве за Славу. В сражениях участвуют Вечные Грозорождённые, демоны Кхорна и иные бойцы. Игроки могут выбрать отряд, собрать собственную колоду и проложите свой путь к победе, используя стратегические возможности игровой механики с использованием карт и игральных кубиков. Бесплатная раздача игры Warhammer Underworlds: Online будет проходить в Steam до вечера 7 июня. Добавить этот проект в свою коллекцию можно по следующему адресу в сервисе Steam или через официальный клиент магазина.