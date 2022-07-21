В ЕС расширили возможности пользования украинским водительским удостоверением. Что изменилось?

В ЕС утвердили новые правила, расширяющие возможности пользоваться украинскими водительскими удостоверениями, сообщает главный сервисный центр МВД.

Речь идет о новом Регламенте, которым устанавливают специальные (смягченные) правила относительно просроченных, утраченных или похищенных удостоверений водителя. Он предусматривает для компетентных органов стран ЕС возможность проверки действия украинского водительского удостоверения с помощью портала «Дия» и онлайн-сервиса проверки документов на сайте Главного сервисного центра МВД, который также имеет англоязычную версию. Следует отметить, что изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС.

Теперь в ЕС можно:

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пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой;

пользоваться водительскими удостоверениями старого образца, оформленными кириллицей теперь можно без наличия заверенного перевода или международного водительского удостоверения. Но все же нужно иметь документ для подтверждения личности;

пользоваться выданными впервые на 2 года украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия;

получить без сдачи экзаменов временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения.

Новые правила были предложены Европейской Комиссией 21 июня, приняты Парламентом на прошлой неделе и Советом ЕС 18 июля. Они вступают в силу через пять дней после публикации в Официальном журнале Европейского Союза.