В этом году киберполиция раскрыла более 50% выявленных уголовных правонарушений, связанных с криптовалютами

Киберполиция поделилась успехами в раскрытии преступлений, связанных с криптовалютами. Отмечается, что в этом году удалось раскрыть более 50% из всех выявленных уголовных правонарушений, предметом или средством которых была криптовалюта. Такого высокого показателя удалось добиться благодаря сотрудничеству с компанией Crystal Blockchain. Это мировая компания по блокчейн-аналитике, с которой киберполиция сотрудничает в рамках подписанного меморандума.

«С начала 2022 года сотрудники киберполиции расследовали более 600 фактов использования криптоактивов в преступных схемах. В более чем половине случаев правоохранителям благодаря сотрудничеству с Crystal Blockchain удалось собрать доказательную базу противоправной деятельности фигурантов, финансово поддерживающих российскую армию или другие незаконные вооруженные формирования и установить более 40 причастных человек. Таких результатов удалось добиться благодаря сочетанию цифровой криминалистики с классическими методами расследования», – отметил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

По данным киберполиции, компания Crystal Blockchain предоставила стражам порядка инструменты для мониторинга криптокошельков, контроля за деньгами и отслеживания транзакций. Таким образом, сотрудничество позволяет эффективно противодействовать мошенничеству с использованием виртуальных активов.

Вместе с тем киберполиция в будущем намерена приобщиться к созданию образовательного курса от Министерства цифровой трансформации, а также развивать собственные сервисные услуги для пользователей криптовалютного рынка. В частности, планируется запустить сервис для подачи заявлений о совершенных правонарушениях, где можно будет указать адрес кошелька или HASH транзакции. Ожидается, что это ускорит и позволит оптимизировать расследование.

Источник: Киберполиция