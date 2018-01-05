В этом году в Николаевской области может начаться строительство ветроэлектростанции мощностью 500 МВт, которая станет крупнейшей в Восточной Европе

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Еще летом прошлого года сообщалось, что китайская компания TBEA International, занимающаяся выпуском силовых трансформаторов и другого электрооборудования, заинтересована в том, чтобы построить в Украине ветряную электростанцию. И не просто ветроэлектростанцию, а самую крупную в Восточной Европе. Упоминалась мощность в 500 МВт, что примерно равноценно одному энергоблоку АЭС. Теперь же стало известно, что строительство объекта на территории Березанского района Николаевской области может начаться уже в этом году.

Под занавес 2017 года – 28 декабря – состоялась встреча главы райгосадминистрации Серея Танасова с китайской стороной и представителями ООО «Інститут ДніпроВНІПІенергопром», в рамках которой как раз обсуждался вопрос реализации проекта в нынешнем году. Судя по всему, встреча прошла успешно.

В сообщении Березанской РГА на Facebook говорится, что Тилигульськая ВЭС станет самой мощной ветровой электростанцией в Восточной Европе.

В рамках проекта планируется установить более 100 ветроэнергетических установок, которые разместят на территории Анатольевского, Краснопольского и Ташинского сельских советов.

В Березанской РГА отмечают, что этот проект – это большие инвестиции в развитие региона и новые рабочие места. Понадобиться около 500 специалистов, чтобы построить станцию, а для дальнейшей поддержки и обслуживания – еще 100.

Отмечается, что TBEA International к настоящему моменту работает более чем в 60 странах.

Источник: Березанская РГА