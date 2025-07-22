В Game Pass появился топовый инди-горор с рейтингом 96% в Steam — и сразу вышел в топ

В Game Pass появился новый инди-жахастик, который сразу стал №1 среди консолей Xbox. Обычная цена игры — ₴600, но подписчики могут получить ее бесплатно.

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Горор дебютировал 17 июля на Xbox Series X, а одновременно с тем появился в Xbox Game Pass. Как долго ужастик пробудет в сервисе — пока неизвестно. Речь идет о My Friendly Neighborhood от братьев Джона и Эвана Шимански, который издает DreadXP. Впервые игра вышла еще в 2023 году, но только сейчас добралась до консолей. Еще до релиза на Xbox игра собрала немало хороших оценок: 81 балл на Metacritic и 96% одобрения на Steam после более 2100 рецензий.

Она рассказывает о том, как ремонтника и ветерана войны Гордона отправили в заброшенную телестудию остановить странную трансляцию детского шоу. Но нюанс в том, что куклы неожиданно ожили, стали осозновать себя и даже агрессивными. Несчастному Гордому все-таки приходится решить проблему и выжить.

Несмотря на яркие декорации, атмосфера напоминает Resident Evil, а геймплей построен вокруг гремучей смеси паркура, головоломок и экшена. За игроком остается выбор убивать кукол или искать, как с ними договориться, что влияет на концовку. Поэтому конец игры зависит от ваших решений: либо мрачное завершение истории либо новая надежда.

Отметим, что недавно Microsoft представила новую подборку игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в июле. Главными новинками стали сразу три больших релиза.

Источник: Comicbook