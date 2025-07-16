Новости Игры 16.07.2025 comment views icon

Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле

Microsoft анонсировала новую подборку игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в июле. Главными новинками стали сразу три крупных релиза.

Три самых ожидаемых релиза лета будут доступны в день выхода для подписчиков Game Pass Ultimate как на Xbox, так и на ПК. Новинками станут Wuchang: Fallen Feathers, Grounded 2 и Abiotic Factor.

Первой появится кооперативная научно-фантастическая выживалка Abiotic Factor — релиз запланирован на 22 июля. Игра предлагает кооператив от одного-шести игроков, которым нужно исследовать подземный исследовательский центр, избегая аномалий, монстров и других угроз.

Следующей в Game Pass появится Wuchang: Fallen Feathers — 24 июля. Это экшн-RPG в стиле Souls с открытым миром, вдохновленным Китаем эпохи Трех царств. Игрокам предстоит играть за воина-пирата Учан, сражаться с врагами, а также преодолевать внутренние демоны персонажа.

Завершит тройку Grounded 2, которая выйдет 29 июля. Сиквел кооперативной выживалки с миниатюрным миром обещает больше контента, чем первая часть: более крупный мир, новое оружие, броню, постройку баз и другие механики.

Кроме этих трех, в июльской подборке будут и другие игры для подписчиков:

  • High On Life (облако, консоль, ПК) — 15 июля
  • RoboCop: Rogue City (облако, ПК, Xbox Series X|S) — 17 июля
  • My Friendly Neighborhood (облако, консоль, ПК) — 17 июля
  • Back to the Dawn (облако, консоль, ПК) — 18 июля
  • Wheel World (облако, ПК, Xbox Series X|S) — 23 июля

А уже 1 августа в библиотеку добавят Farming Simulator 25. В целом июль для Game Pass получается насыщенным: сразу три игры первого дня для подписчиков, плюс несколько известных релизов, уже вышедших ранее.

Напомним, на данный момент продолжается большая летняя распродажа в PS Storeгде можно найти немало игр со скидками от 30% до 90% скидок. А вместе с тем Steam предлагает немало игр для фанатов оптимизации в пределах «Фестиваля автоматизации».

Источник: Polygon

Популярные новости

Asus представила RTX 5090 и 5070 Ti BTF со скрытым разъемом питания GC-HPWR
Mafia: The Old Country показали в действии — 9 минут стелса, перестрелок и мафиозной атмосферы
Выживание в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC намекают на более хардкорный режим
Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта
Инфракрасные чернила добавляют невидимую информацию на предметы, которую можно прочитать смартфоном
OnePlus представила 11″ планшет Pad Lite — больше памяти только с LTE
Илон Маск обещает «самую эпическую демонстрацию» Tesla до конца года — снова
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
Деревья инжира превращают CO₂ в камень и делают сами для себя удобрения, — исследования
Семейный офис соучредителя Binance Чанпэна Чжао запустит казначейскую компанию BNB в США
Может ли возникнуть гениальная идея во сне? Ученые подтверждают
Представлен Smart #3 (2026): электрический кроссовер с запасом хода до 555 км и ценой от $23 тыс.
AMD Radeon RX 9070 XT стала быстрее RTX 5070 Ti — новый драйвер добавил до 27% производительности
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Пятничный чат ITC: Windows 25H2 наконец-то без «мусора», Gemini контролирует ваш смартфон и универсал-дальнобойщик от BYD
Генератор видео со звуком Google Veo 3 уже в Украине
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Впервые за 4 года Windows 11 опередила Windows 10 — но не в Украине
Ошибка в переводе «Игры в кальмара» испортила предысторию Игрока 388
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить