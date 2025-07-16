Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле

Microsoft анонсировала новую подборку игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в июле. Главными новинками стали сразу три крупных релиза.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Три самых ожидаемых релиза лета будут доступны в день выхода для подписчиков Game Pass Ultimate как на Xbox, так и на ПК. Новинками станут Wuchang: Fallen Feathers, Grounded 2 и Abiotic Factor.

Первой появится кооперативная научно-фантастическая выживалка Abiotic Factor — релиз запланирован на 22 июля. Игра предлагает кооператив от одного-шести игроков, которым нужно исследовать подземный исследовательский центр, избегая аномалий, монстров и других угроз.

Следующей в Game Pass появится Wuchang: Fallen Feathers — 24 июля. Это экшн-RPG в стиле Souls с открытым миром, вдохновленным Китаем эпохи Трех царств. Игрокам предстоит играть за воина-пирата Учан, сражаться с врагами, а также преодолевать внутренние демоны персонажа.

Завершит тройку Grounded 2, которая выйдет 29 июля. Сиквел кооперативной выживалки с миниатюрным миром обещает больше контента, чем первая часть: более крупный мир, новое оружие, броню, постройку баз и другие механики.

Кроме этих трех, в июльской подборке будут и другие игры для подписчиков:

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High On Life (облако, консоль, ПК) — 15 июля

RoboCop: Rogue City (облако, ПК, Xbox Series X|S) — 17 июля

My Friendly Neighborhood (облако, консоль, ПК) — 17 июля

Back to the Dawn (облако, консоль, ПК) — 18 июля

Wheel World (облако, ПК, Xbox Series X|S) — 23 июля

А уже 1 августа в библиотеку добавят Farming Simulator 25. В целом июль для Game Pass получается насыщенным: сразу три игры первого дня для подписчиков, плюс несколько известных релизов, уже вышедших ранее.

Напомним, на данный момент продолжается большая летняя распродажа в PS Storeгде можно найти немало игр со скидками от 30% до 90% скидок. А вместе с тем Steam предлагает немало игр для фанатов оптимизации в пределах «Фестиваля автоматизации».

Источник: Polygon