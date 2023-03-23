GitHub Copilot X — чат-бот на базе GPT-4, который отловит ошибки в коде и поможет с документацией

GitHub, которая принадлежит Microsoft, обновляет систему автодополнения кода Copilot – там отныне появится чат-бот, похожий на ChatGPT.

«Мы предоставляем наше будущее видение Copilot, где искусственный интеллект присутствует на каждом этапе жизненного цикла разработчика. Это фундаментально отразится на их опыте», — объясняет генеральный директор GitHub Томас Домке.

Обновленная система автодополнения кода подобна ИИ-помощнику, ранее внедренному в программы Microsoft 365. Чат-бот будет анализировать код на наличие уязвимостей в системе безопасности, объяснять как работают блоки кода или даже будет переписывать некоторые его части.

Чат будет работать в интегрированной среде разработки — знать, что вы ввели в редактор и понимать, как вам помочь. Сначала обновление будет доступно только в приложениях Microsoft Visual Studio и Visual Studio Code во время технического просмотра, но в будущем GitHub планирует расширить его для других IDE.

«Идея подобна чату Bing или боковой панели Microsoft Edge, но перенесена в рабочий процесс разработчика. Разница состоит в том, что Copilot сосредоточен на коде. Вы можете попросить его исправить, объяснить или написать модульный тест», — говорит Домке.

Чат-бот также может отображаться в интерфейсе командной строки (CLI). Разработчики проводят кучу времени в терминале, и запомнить синтаксис множества команд не всегда легко. Copilot разработан, чтобы помочь вам написать команду, а затем выполнить ее.

В GitHub говорят, что с Copilot разработчикам даже не понадобится клавиатура — вы можете сидеть за ПК и управлять инструментом своим голосом, отвечая на запросы или предлагая строки кода.

«Там, где нам нужна скорость, мы используем меньшие модели, например модель Codex, а там, где нам нужна точность, мы используем большие модели, такие как GPT-4», — объясняет Домке.

Чат Copilot также может помочь с документацией кода, пока он доступен для документов React, Azure и MDN.

GitHub Copilot — инструмент искусственного интеллекта, разработанный GitHub и OpenAI для помощи пользователям Visual Studio Code путем автодополнения кода. Впервые был анонсирован 29 июня 2021 года, а публично его выпустили в прошлом году. По данным GitHub, Copilot улучшил производительность более миллиона разработчиков, а скорость написания кодов выросла до 55%. Домке считает, что благодаря новым ИИ-функциям GPT-4 производительность увеличится еще в разы – и они будут фундаментально важны для обучения программистов в будущем.

Источник: The Verge