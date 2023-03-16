Microsoft открыла доступ к чат-боту Bing на GPT-4 всем желающим — без записи и очередей

Microsoft отказалась от списка ожидания для своей новой функции чата Bing, и теперь любой желающий может зарегистрироваться и опробовать чат-бот Bing на базе модели ИИ GPT-4.

Чтобы получить доступ к новому Bing, нужно перейти на сайт bing.com/new, нажать на кнопку Join Waitlist и авторизоваться в учётную запись Microsoft. После этого сразу должен появиться доступ к новому Bing. Для этого также может потребоваться использование браузера Microsoft Edge. Пользователи чата Bing могут задавать 15 вопросов за сеанс и не более 150 в день.

При этом директор по коммуникациям Microsoft Кейтлин Роулстон сказала, что во время предварительного периода компания проводит различные тесты, «которые могут ускорить доступ к новому Bing для некоторых пользователей». При этом новый Bing продолжает работать в качестве предварительной версии.

Изменения в правилах доступа и отмена списка ожидания произошло в интересное время. Днём ранее стало известно, что чат-бот Bing тайно работал с GPT-4 – генеративной модели ИИ от OpenAI. А на следующий день компания намерена провести мероприятие, во время которого намерена рассказать о дополнении пакета Office решениями на базе ИИ. Можно ожидать, что ИИ Microsoft, похожий на ChatGPT, будет работать непосредственно в приложениях Office, таких, как Teams, Word и Outlook. Ранее на этой неделе Microsoft также добавила своего чат-бота Bing AI на новую боковую панель в браузере Microsoft Edge.

Источник: The Verge