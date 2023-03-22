Bing и Edge теперь могут генерировать изображения — Microsoft дополнила собственные поисковик и браузер функциями нейросети DALL-E

Функция Bing Image Creator позволит создавать изображения сразу в поисковике или браузере Microsoft.

Генерировать изображения могут некоторые пользователи Bing на настольных ПК и мобильных устройствах через предварительный просмотр и на специальном сайте, а также пользователи браузера Microsoft Edge (просто нажмите значок Bing Image Creator на боковой панели, чтобы создать изображение или вызвать чат Bing).

Image Creator доступен только в творческом режиме Bing, но впоследствии его расширят на четкий и сбалансированный (то, что в предыдущем обновлении было представлено как «тоны» чат-бота).

Microsoft говорит, что применяет «дополнительную защиту» для синтеза изображений, чтобы избежать создания потенциально «вредного» контента:

«Когда система обнаруживает, что подсказка может создать потенциально вредоносное изображение, она блокирует и предупреждает пользователя. Мы также четко объясняем, что изображения Image Creator генерируются искусственным интеллектом, и добавляем значок Bing в левом нижнем углу каждого изображения, чтобы указать, что оно было создано с помощью Image Creator».

Bing Image Creator пока поддерживает только английский язык, но другие — в разработке.

Среди других ИИ-функций, которые получит Bing – «Истории» и «Карты знаний 2.0». Первая обеспечит «более привлекательное» содержимое, предлагая в результатах видео и изображения; а вторая — будет предоставлять интерактивный динамический контент, например диаграммы или графики.

«Из исследований мы знаем, что человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию примерно в 60 000 раз быстрее текста, что делает визуальные инструменты важнейшим способом поиска, создания и понимания. Исторически поиск ограничивался уже существующими в интернете изображениями. Теперь почти нет ограничений для того, что вы можете искать и создавать», — комментируют в Microsoft.

Ранее Adobe объявила о планах добавить генеративный искусственный интеллект в Photoshop, After Effects и Premiere Pro, а Google открыла доступ к своему чат-боту Bard.

Источник: Microsoft