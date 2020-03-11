В Gmail теперь можно использовать несколько вариантов подписи для электронных писем





Компания Google объявила о запуске новой функции для своего почтового сервиса Gmail, которая позволяет создавать и использовать несколько подписей в электронной почте. Эта новая возможность распространяется на всех пользователей G Suite и Gmail, она станет широко доступной на протяжении нескольких следующих недель.

Как отмечают в Google, использование нескольких подписей поможет более гибко добавлять правильную подпись в сообщение в зависимости от конкретной ситуации. Например, можно использовать более формальную подпись при общении с коллегами или представителями других компаний. Кроме того, новая функция позволит настроить подписи при общении на разных языках или использовать разные подписи по умолчанию для новых писем и ответов.

Несколько подписей в Gmail будут доступны по умолчанию. Чтобы начать использовать эту функцию, нужно перейти на страницу настроек в Gmail, нажав значок шестеренки, а затем Настройки > Общие. Затем нужно найти на странице блок «Подпись» и выбрать «Создать новую», чтобы добавить несколько подписей. Чтобы переключать подписи при составлении сообщения, нужно открыть меню подписи на панели инструментов «Создать действие».

Источник: neowin