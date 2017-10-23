В Google Chrome могут встроить защиту от скрытого майнинга криптовалют

Сейчас бороться с таким нежелательным явлением как скрытый майнинг, когда те или иные сайты прибегают к использованию специальных скриптов с целью заработка на пользователях, можно двумя основными способами: первый – можно установить соответствующее расширение для браузера вроде AdBlock, второй – отключить исполнение JavaScript в настройках браузера. Есть вероятность, что в будущем Google может еще больше упростить жизнь пользователям Chrome, встроив соответствующий защитный механизм напрямую в браузер. Сразу оговорим, что пока это только вероятность, а не уже официально подтвержденный факт.

Допустить наличие встроенной защиты он скрытого майнинга в Chrome позволяет соответствующая разработка инженера Google по имени Оян Вафай. Правильнее даже будет не разработка, а концепция, описанная в ходе обсуждения на форуме для разработчиков Chromium темы о скриптах для майнинга через браузер вроде CoinHive, о котором мы уже писали не один раз. Вполне вероятно, что эта идея приходила в голову и другим пользователям в силу своей простоты. Ее суть в создании инструмента для обнаружения майнинг-скриптов путем тщательного анализа используемых страницей ресурсов.

«Если сайт использует более, чем XX% ресурсов CPU в течение более чем YY времени, тогда для нее автоматически активируется режим энергосбережения с принудительным ограничиванием исполнения процессов и отображением соответствующего уведомления с возможностью отключения этого режима». — объясняет разработчик. — «Если вкладка с сайтом, находящаяся в энергосберегающем режиме, неактивна, то выполнение процессов прекращается полностью. Нужно определить необходимые значения для XX и YY и начать можно со 100% и 60 секунд. В таком случае защита будет срабатывать только тогда, когда сайт действительно делает что-то нехорошее».

У автора идеи уже появились сторонники и, возможно, в будущем подобный механизм появится в браузере Chrome, но пока официальных данных об этом нет.

Напомним, что буквально на прошлой неделе группа компаний «1+1 медиа» подала заявление в киберполицию на стартап Newzmate за скрытый майнинг криптовалюты Monero на сайтах группы.

Источник: ain и chromium