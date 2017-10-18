«1+1 медиа» подала заявление в киберполицию на стартап Newzmate за скрытый майнинг криптовалюты Monero на сайтах группы

В конце сентября мы написали о том, что Football.ua, Korrespondent.net и другие сайты «УМХ» уличили в скрытом майнинге криптовалют с помощью скрипта CoinHive для добычи криптовалюты Monero. Сегодня группа компаний «1+1 медиа» сообщила, что подала заявление в киберполицию на стартап Newzmate за скрытый майнинг на этих и других сайтах группы.

По словам представителей «1+1 медиа», ее специалисты выявили и остановили незаконное вмешательство в работу сайтов группы, целью которого была скрытая добыча криптовалюты Monero, вероятно, в интересах международного стартапа Newzmate.

Департамент 1+1 digital провел расследование и обнаружил, что через API компании Newzmate в браузеры читателей новостных сайтов группы с домена api.traq.li загружался скрытый скрипт CoinHive для добычи криптовалюты Monero. Таким образом, мошенники обогащались за счет ресурсов компьютеров пользователей без их ведома. После обнаружения программа для майнинга была удалена со всех сайтов группы.

«1+1 медиа призывает медиакомпании к бдительности, и рекомендует периодически проверять код новостных сайтов и рекламных модулей на предмет сторонних программ» — отметили представители компании.

Программа попала на сайты медиагруппы после покупки сервиса электронных рассылок Traqli, разработчиком которого является Newzmate. Также редакции сайта ТСН.ua поступало предложение использовать сервис рассылки бесплатно, но при условии встраивания скрипта для майнинга. Такое предложение было отвергнуто, но упомянутый скрипт все равно был внедрен на сайты группы.

С точки зрения юристов группы «1+1 медиа» подобные действия подпадают под статью 361 Криминального Кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Соответствующее заявление уже подано в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, что в конце сентября этого года уже были известны инциденты с использованием украинских онлайн-СМИ для скрытой добычи криптовалюты. Тогда скрипт для майнинга Monero был обнаружен на football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua, tochka.net и других украинских сайтах.

Источник: 1+1 медиа