В Google Docs наконец добавили счетчик слов прямо на экран ввода текста





Многих пользователей, активно использующих Google Docs, огорчает необходимость вручную обращаться к меню каждый раз, когда нужно проверить количество слов в тексте. И теперь компания Google наконец доработала дизайн сервиса таким образом, чтобы эта информация всегда была доступна.

Количество слов документа теперь показывается в левом нижнем углу экрана. Как и в случае Microsoft Word, счётчик обновляет цифры в режиме реального времени. Кроме того, можно увидеть количество слов в отдельных фрагментах текста, просто выделив их.

Чтобы активировать функцию, достаточно установить флажок «Показывать количество слов при наборе текста» в разделе «Инструменты». При нажатии на панель в левом нижнем углу, где находятся цифры, также можно просмотреть дополнительную информацию. Она включает в себя количество символов документа (как с пробелами, так и без них), а также количество страниц. Google говорит, что эта функция доступна всем пользователям, но на её полномасштабное разворачивание может потребоваться некоторое время.

Источник: Engadget