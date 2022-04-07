В Google Lens появился мультипоиск, он позволяет одновременно искать по изображению и текстовому запросу

Компания Google продолжает развивать свой поисковый сервис и предлагает новую возможность – мультипоиск. Она предназначена для тех случаев, когда пользователь не может точно подобрать слова для того, что он хочет найти. Например, это может касаться случаев поиска идеального предмета одежды, мастер-класса по воссозданию дизайна ногтей или инструкции по уходу за подаренным растением.

Во всех этих случаях, когда сложно выразить, что именно нужно, призван помочь мультипоиск. Новый способ поиска предусматривает одновременное использование текста и изображений. С помощью мультипоиска в Lens пользователь может выйти за рамки поля поиска и задать вопросы о том, что он видит.

Чтобы воспользоваться мультипоиском, нужно открыть приложение Google на мобильном устройстве с Android или iOS, коснуться значка камеры Lens и либо найти один из скриншотов, либо сфотографировать окружающий мир. Это может, например, элемент декора интерьера. После этого нужно провести пальцем вверх и нажать кнопку + Add to your search, чтобы добавить текст запроса.

С помощью мультипоиска пользователь может задать вопрос об объекте перед ним или уточнить параметр поиска, например, по цвету, бренду или визуальному признаку. Так, можно сфотографировать понравившееся платье оранжевого цвета, а затем добавить поисковый запрос «зелёный», чтобы найти такое же платье нужного цвета. Или же можно сфотографировать подаренное растение (даже не зная его названия) и ввести запрос «инструкция по уходу». Или же можно сфотографировать свой обеденный гарнитур, добавить запрос «журнальный столик», чтобы найти подходящий по стилю недостающий предмет мебели.

Отмечается, что функцию мультипоиска удалось реализовать благодаря последним достижениям в области искусственного интеллекта, которые упрощают понимание окружающего мира более естественным и интуитивным образом. Пока что новая возможность доступна в качестве бета-версии на английском языке в США. Она обеспечивает наилучшие результаты при поиске покупок.

Источник: Google