В Google Maps появилась дополнительная информация о заполненности общественного транспорта и предупреждения об ограничениях, связанных с COVID-19





Компания Google запустила две новые функции для сервиса Google Maps, чтобы помочь пользователям безопаснее пользоваться транспортом в условиях пандемии COVID-19. Теперь навигационный сервис будет предупреждать обо всех ограничениях, связанных с коронавирусом и проинформирует о текущей загрузке общественного транспорта.

К примеру, если в месте, куда вы планируете поехать, от пользователя потребуется защитная маска, проход через контрольно-пропускной пункт COVID-19, наличие документов или любое другое связанное с коронавирусом требование, то он увидит соответствующее оповещение в приложении. Если пользователь собирается посетить медицинское учреждение или в центр тестирования COVID-19, то Google Maps напомнит ему соответствующие требования.

И наконец, Google упростил представленную в прошлом году функцию, которая прогнозирует насколько заполненным будет общественный транспорт во время поездки. Функция работает на основе анализа анонимизированных пользовательских данных. Найти прогноз можно нажав на кнопку Transit Details и прокрутив данные ниже. Там же можно отследить, в какие часы станции общественного транспорта загружены больше всего, чтобы избегать таких периодов во время планирования поездки.

Нововведения уже доступны пользователям Google Maps на платформах Android и iOS в отдельных странах, постепенно компания будет добавлять поддержку новых территорий.

Источник: Engadget, Google