В Google Play появился специальный раздел с детским контентом, одобренным экспертами и учителями





В магазине приложений Google Play появился новый раздел, который упростит родителям и учителям поиск приложений для детей. Он включает только тот контент, который был одобрен экспертами.

Для реализации этой инициативы Google сотрудничает с учителями и экспертами в сфере образования. Они будут анализировать приложения и классифицировать их с учётом различных аспектов. Таким образом, каждое приложение будет чётко дифференцировано в зависимости от предоставляемого опыта. При этом дополнительно учитываются такие аспекты, как тип обучения, возрастной диапазон, наличие рекламы и т.д.

Все приложения, прошедшие тесты качества, получат значок Teacher Approved. Таким образом, родители могут искать приложения, которые имеют такой значок, чтобы убедиться в качестве и пригодности для детей. Причём, новая подборка для детей не только гарантирует хорошее качество, но также покажет список причин, по которым эксперты каталогизировали определённое приложение в этом списке. Такой шаг будет особенно полезен во время карантина, когда дети не посещают школу и вынуждены обучаться удалённо, в том числе с привлечением цифровых ресурсов.

Пока что новый детский раздел доступен только в США. Но в дальнейшем его планируется запустить и в других странах.

Источник: gizchina