В Google Search тестируется показ коротких видео из Instagram и TikTok
В поисковом сервисе Google Search появилась новая функция, которая демонстрирует в результатах выдачи короткие видео из социальных платформ Instagram и TikTok. Пока что данная функция имеет статус бета-версии.
Новая функция позволяет смотреть видеоконтент из Instagram и TikTok прямо из мобильного приложения Search без необходимости открывать автономные приложения этих социальных сетей. Новый видео контент появится в отдельной карусели Short videos под поисковым запросом, аналогично существующим элементам Top stories, Top results и Twitter results. Если пользователи откроют видео Instagram или TikTok из панели поиска, они будут перенаправлены на веб-страницу соответствующей платформы в приложении поиска.
Пока что эта функция доступна ограниченному числу пользователей мобильных устройств и доступна только для нескольких элементов поиска, среди которых есть команды NFL. Ожидается, что в дальнейшем Google добавит поддержку большего количества поисковых запросов и коротких видеоформатов. Пока неизвестно, когда эта функция станет общедоступной.
Источник: gsmarena