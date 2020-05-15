В Humble Bundle бесплатно раздают игру Aegis Defenders

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Сервис Humble Bundle решил порадовать своих пользователей очередной бесплатной раздачей игры. На протяжении ближайших нескольких дней можно добавить в свою коллекцию игру Aegis Defenders.

Aegis Defenders — это смесь экшен-платформера и защиты башни. Группа героев отправляется искать мощное оружие, которое поможет им спасти родную деревню. Для этого предстоит проявить своё мастерство сначала в платформенном режиме с преодолением различных препятствий, а затем – в обороне определённого объекта. Каждый из четырёх доступных персонажей наделён уникальной способностью, которая поможет при выполнении задач.

Бесплатная раздача игры Aegis Defenders в сервисе Humble Bundle будет проходить до вечера 17 мая. Чтобы получить игру, нужно зарегистрироваться в сервисе и подписаться на рассылку новостей. Пользователям предоставляется ключ, который нужно активировать в сервисе Steam до 21 мая.