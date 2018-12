В Humble Bundle бесплатно раздают игру LEGO Lord of the Rings

Сервис Humble Bundle снова радует своих пользователей очередной бесплатной раздачей игры, которая обычно предлагается за деньги. В этот раз предлагается возможность бесплатно получить игру LEGO Lord of the Rings.

Игра Lego The Lord of the Rings создана по мотивам кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» — «Властелин колец: Братство кольца», «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля». Игроков ждут знаменитые события, однако на этот раз они будут разыграны забавными пластиковыми человечками LEGO. Кольцо Всевластия обладает собственной волей и хочет вернуться к своему ужасному хозяину Саурону, а значит, путь Фродо будет полон опасностей и приключений. Игрока ждут орочьи засады, кровожадные монстры и неведомые опасности. Но Фродо не одинок на своем пути, ему помогает Братство, в которое входят следопыт Арагорн, волшебник Гэндальф, эльфийский принц Леголас, гном-воитель Гимли, представитель княжества людей Боромир, а также друзья Фродо: хоббиты Сэм, Мерри и Пиппин.

Бесплатная раздача игры Lego The Lord of the Rings (ключа для активации в Steam) продлится до вечера субботы 22 декабря. Получить игру можно по следующему адресу.