В Humble Bundle бесплатно раздают платформер A Story About My Uncle

Сервис Humble Bundle предлагает своим пользователям очередную возможность совершенно бесплатно получить платную игру. На этот раз в бесплатной раздаче участвует игра под названием A Story About My Uncle.

A Story About My Uncle — это приключенческий платформер от первого лица о мальчике, который ищет своего пропавшего дядю. При этом он попадает в загадочный мир, где и предстоит заняться поисками, используя таинственные изобретения дяди, которые предоставят возможность невероятно высоко и далеко прыгать. Игроку предстоит находить зацепки, указывающие на местонахождение дяди. При этом он встретит невероятных существ, которые помогут в путешествии, и посетит различные мистические места – от райских пещер до затерянных цивилизаций. Движение в A Story About My Uncle является важнейшей частью геймплея. Акцент делается на передвижениях по миру с помощью силового крюка, который предоставляет игроку ощущение скорости и свободы.

Бесплатная раздача игры A Story About My Uncle будет осуществляться до вечера 12 января. При этом пользователям Humble Bundle будет предоставлен код, который нужно активировать в Steam до 17 января. Кстати, в Steam игра A Story About My Uncle продаётся по цене 209 грн.