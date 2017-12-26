В Израиле за замедление iPhone с Apple потребовали $125 млн

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Как и предполагалось, недавние первые судебные иски американских потребителей к Apple за намеренное замедление работы их телефонов – это только начало. На этой неделе стало известно о еще одном иске против купертиновского гиганта. Речь о коллективном иске, поданным в Израиле. Данный иск примечательный тем, что является первым иском по этому делу, подданным за пределами США.

Истцы – иск подали двое израильтян – утверждают, что Apple нарушила обязательства перед потребителями, намеренно утаив от них информацию о том, что «безобидное» обновление ПО негативно отразится на работе устройств.

В иске также говорится, что Apple хорошо известна своей скрытностью – компания не дает доступа к исходному коду своих продуктов, да и к потребителям она особо не прислушивается, принимая разного рода решения в отношении своих программных продуктов и устройств.

Как и многие другие, инициаторы этого разбирательства уверены, что таким образом Apple подталкивала покупателей к покупке более новых смартфонов iPhone.

Источник: Patently Apple