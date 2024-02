В Канаде запретят Flipper Zero из-за всплеска краж автомобилей. Устройство компании с российскими корнями может клонировать сигнал иммобилайзера

Правительство Канады планирует запретить Flipper Zero (произведенный компанией с российскими корнями) и подобные устройства и признало их инструментами, которые воры могут использовать для угона автомобилей.

Flipper Zero — это портативный программируемый инструмент для тестирования, который помогает экспериментировать и отлаживать различные аппаратные и цифровые устройства по различным протоколам, включая RFID, радио, NFC, инфракрасный и Bluetooth.

Пользователи на видео демонстрируют способность Flipper Zero проводить атаки с воспроизведением сигнала для разблокировки автомобилей, открывания гаражных ворот, активации дверных звонков и клонирования различных цифровых ключей.

That feeling when your ⁦ @FlipperZero0 ⁩ replicates my McLaren key fob and unlocks my car 🤣🤣🤣 ⁦⁦ @icona_p0p ⁩ pic.twitter.com/0yqGIPoR1V

Заявление Шампаня появилось после национального саммита по вопросам борьбы с автомобильными кражами, организованного на этой неделе правительством Канады в Оттаве, провинция Онтарио, передает Bleeping Computer.

Criminals have been using sophisticated tools to steal cars. And Canadians are rightfully worried.



Today, I announced we are banning the importation, sale and use of consumer hacking devices, like flippers, used to commit these crimes.

🔗: https://t.co/K4MA3u68kP

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 8, 2024