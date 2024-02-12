В Канаде запретят Flipper Zero из-за всплеска краж автомобилей. Устройство компании с российскими корнями может клонировать сигнал иммобилайзера

Правительство Канады планирует запретить Flipper Zero (произведенный компанией с российскими корнями) и подобные устройства и признало их инструментами, которые воры могут использовать для угона автомобилей.

Flipper Zero — это портативный программируемый инструмент для тестирования, который помогает экспериментировать и отлаживать различные аппаратные и цифровые устройства по различным протоколам, включая RFID, радио, NFC, инфракрасный и Bluetooth.

Пользователи на видео демонстрируют способность Flipper Zero проводить атаки с воспроизведением сигнала для разблокировки автомобилей, открывания гаражных ворот, активации дверных звонков и клонирования различных цифровых ключей.

That feeling when your ⁦@FlipperZero0⁩ replicates my McLaren key fob and unlocks my car 🤣🤣🤣 ⁦⁦@icona_p0p⁩ pic.twitter.com/0yqGIPoR1V — Lina (@d0rkph0enix) September 25, 2022

Преступники используют сложные инструменты для угона автомобилей. И канадцы справедливо обеспокоены. Сегодня я объявил, что мы запрещаем импорт, продажу и использование потребительских хакерских устройств, таких как Flipper, используемых для совершения этих преступлений. — Министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань в Твиттере.

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Заявление Шампаня появилось после национального саммита по вопросам борьбы с автомобильными кражами, организованного на этой неделе правительством Канады в Оттаве, провинция Онтарио, передает Bleeping Computer.

Criminals have been using sophisticated tools to steal cars. And Canadians are rightfully worried.



Today, I announced we are banning the importation, sale and use of consumer hacking devices, like flippers, used to commit these crimes. 🔗: https://t.co/K4MA3u68kP — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 8, 2024

По данным канадского правительства, ежегодно угоняют около 90 000 автомобилей (или одно авто каждые шесть минут), а ежегодные убытки от краж составляют 1 млрд долларов, включая страховые расходы на ремонт и замену угнанных автомобилей. Канадская полиция также сообщила, что кражи автотранспорта имели самое существенное влияние на рост национального Индекса тяжести преступности в 2022 году.

Компания Flipper Devices, которая разработала эти устройства, утверждает, что гаджет не может быть использован для угона автомобилей, построенных в течение последних 24 лет.

Flipper Zero не может быть использован для угона любых автомобилей, особенно тех, что были выпущены после 1990-х годов, поскольку их системы безопасности имеют подвижные коды. Кроме того, чтобы перехватить оригинальный сигнал, нужно активно блокировать сигнал от владельца, на что аппаратное обеспечение Flipper Zero не способно. Flipper Zero предназначен для тестирования и разработки средств безопасности, и мы приняли необходимые меры, чтобы исключить возможность использования устройства в недобрых целях. — операционный директор Flipper Devices Алекс Кулагин.— операционный директор Flipper Devices Алекс Кулагин.

Amazon также запретил продажу Flipper Zero с апреля 2023 года из-за того, что он является устройством для скимминга карт (вид мошенничества, когда мошенники копируют информацию с платежной карты), а в марте 2023 года Бразильское национальное агентство телекоммуникаций начало изымать входящие покупки Flipper Zero из-за его вероятного использования преступниками.

На официальном сайте написано, что компания Flipper Devices находится в Клеймонте, штат Делавэр, однако фамилия операционного директора натолкнула на мысль проверить. Linkedin Компания говорит о 34 связанных участниках, живущих в разных странах мира (ни одного в США), однако почти все они проходили обучение в российских высших учебных заведениях.