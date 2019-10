В Киеве запустилась новая служба доставки еды Menu.ua, на очереди — Харьков, Днепр, Одесса и Львов

Сегодня, 11 октября 2019 года, в Киеве официально запустилась новая служба доставки еды Menu.ua. В течение года компания планирует запустить сервис в Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Чтобы заказать доставку еды, нужно скачать приложение для Android или iOS, выбрать ресторан, блюда и пройти регистрацию. После ввода адреса система покажет все доступные рестораны (в радиусе 7 км от клиента), а также время доставки и ее стоимость.

Ограничений по районам нет – компания доставляет еду в пределах всего города. Тарифы Menu.ua зависят от расстояния от ресторана до клиента: за доставку до 3 км пользователь заплатит 30 грн, от 3 до 5 км — 45 грн и от 5 до 7 км — 60 грн.

Оплатить заказ можно онлайн в приложении или наличными курьеру. На сегодня в системе Menu.ua до 100 курьеров (пешие, вело, мото и авто). Минимальное время доставки составляет до 35 минут, максимальное – не более 60 мин. Заказ можно также оформить по телефону, там же задать вопросы и получить рекомендации во время живого общения с оператором.

К сервису уже подключено более 100 ресторанов, среди которых Pesto Cafe, Pizza House, Тануки, Sushi Pizza Box, Pandabox, Contrabanda, МАМА МАНАНА, This is Pivbar, The Burger, SHASHLIKYAN и другие популярные киевские заведения. Заведения можно сортировать по типам кухни, а также отмечать любимые блюда для быстрого повтора заказа.

Статус заказа можно будет отслеживать с помощью push-уведомлений: «Ресторан готовит заказ», «Курьер забрал заказ в ресторане», «Курьер уже в пути» и т.д. В отличие от большинства служб доставки, которые на сегодня работают в Украине, в Menu.ua можно заказать доставку из нескольких ресторанов в одной корзине. Например, пиццу из Pesto Cafe и ролл из Sushi Pizza Box. При этом стоимость доставки увеличится прямо пропорционально увеличению маршрута курьера.

Отметим, что в середине лета армянский сервис доставки еды Menu Group приобрел компанию Eda.ua, чтобы запустить на его основе новый сервис Menu.ua. В августе компания начала набирать курьеров в Украине и назначила запуск на сентябрь текущего года.

Напомним, что на данный момент в Украине активно работают международные сервисы по доставке еды Glovo и Uber Eats, в следующем году к ним намерен присоединиться Bolt Food.

Источник: AIN.UA, Menu.ua