Сервис Bolt запускает доставку еды в Эстонии, а уже в 2020 году Bolt Food может появиться в Украине





Сервис по вызову автомобилей Bolt запускает услугу доставки еды Bolt Food. Первым городом, в котором появится этот сервис, станет Таллинн (Эстония), до конца текущего года такая доставка будет представлена еще в нескольких городах Европы и Африки, а уже в 2020 году Bolt Food может появиться в Украине.

В частности, до конца текущего года сервис планируют запустить в Латвии, Литве и ЮАР, а в 2020 году ― и на других рынках Европы и Африки. Рестораны и курьеры уже могут изучить условия сотрудничества на официальном сайте Bolt Food.

Региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный отметил, что в Украине спрос на доставку еды также достаточно высок. Компания видит в данном направлении большой потенциал и работает над тем, чтобы запустить сервис по доставке еды в Украине уже в 2020 году.

«У нас более 25 миллионов клиентов по всему миру. В последние годы спрос на доставку еды достаточно высок. Чтобы сделать такой сервис простым и удобным для пользователей, необходимо серьезно подойти к работе над базовой технологией и операциями. К счастью, у нас есть преимущество благодаря готовой инфраструктуре и опыту, который мы накопили во время работы в качестве платформы по вызову автомобилей. Сервис по вызову автомобилей Bolt организован очень эффективно, поэтому наше предложение для водителей и пассажиров ― лучшее на рынке. Подобным образом мы планируем организовать и сервис по доставке еды ― установить более низкие цены по сравнению с конкурентами и предложить наилучшие условия для курьеров. Для ресторанов главная ценность работы с Bolt Food — это лояльная база клиентов, которые уже любят наш бренд и доверяют ему» — отметил Евгений Кабанов, руководитель по развитию продукта Bolt.

Напомним, что компания Bolt (бывший Taxify) была основана Маркусом Виллигом в 2013 году. Она получила инвестиции от Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и соучредителя TransferWise Таавет Хинрикус. На данный момент у сервиса 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира.

В Украине сервис Bolt запустился осенью 2016 года, затем платформа пережила перезапуск в Киеве с новой командой в середине 2018 года, в конце прошлого года начала работать в Харькове, а в начале текущего — во Львове и Одессе.

Источник: Bolt