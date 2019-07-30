Армянский сервис доставки еды Menu Group купил Eda.ua и осенью на его основе запустит в Украине новый сервис menu.ua

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Международная компания Menu Group объявила о покупке украинского агрегатора Eda.ua, который ранее принадлежал Foodout Group. Cумма сделки не разглашается, сообщает издание AIN.UA.

Команда Eda.ua в составе 40 человек вольется в новый сервис доставки готовой еды Menu Group, который запустится на украинском рынке под брендом menu.ua этой осенью. В Украине menu.ua будет работать по гибридной модели — самостоятельно доставлять заказы готовой еды в 10 городах Украины, а также работать как агрегатор в 29 городах.

Покупка украинского сервиса Eda.ua позволит Menu Group быстро зайти на местный рынок с готовой командой и экспертизой. По словам основателя компании Вагана Керобяна, за ближайшие 2 года Menu Group намерена вложить в развитие украинского проекта как минимум 100 млн грн.

Отметим, что компания Menu Group была основана в Армении в 2012 году, свою деятельность она начинала как сервис доставки еды menu.am. Главный офис компании находится в Ереване. На сегодня компания объединяет службы доставки еды в Армении, Грузии и Беларуси, в ней работает более 1000 человек. К концу года компания планирует выйти на показатель GMV (общий объем товарооборота) в размере $35 млн и достичь планового показателя выручки в $10 млн.

«Сейчас онлайн-продажи генерируют около 20% от общей прибыли ресторанов, однако этот показатель растет, поскольку частота заказов онлайн уже в 2-3 раза превышает данные по посещаемости», — отметил учредитель Menu Group.

По оценкам Керобяна, на сегодняшний день объем рынка доставки готовой еды в Украине составляет порядка 10-15 млрд грн и растет на 20-25% ежегодно. Такой рост связывают со стремительным ростом числа пользователей мобильного интернета. Более 60% населения (25 млн человек) пользуются интернетом, 15-20% из них заказывают еду онлайн (4-5 млн человек).

Напомним, что на данный момент в Украине активно работают международные сервисы по доставке еды Glovo и Uber Eats.

Источник: AIN.UA