Новый сервис доставки еды Menu.ua объявил о запуске в сентябре и начал набирать курьеров

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В середине лета армянский сервис доставки еды Menu Group приобрел компанию Eda.ua, чтобы запустить на его основе новый сервис Menu.ua. Сегодня стало известно, что компания уже набирает курьеров в Украине, а запуск официально назначен на сентябрь текущего года.

Пресс-служба Menu.ua сообщила, что сервис по доставке еды будет работать с 8:00 утра до 1:00 ночи и доставлять заказы по всем районам города. В будущем компания планирует перейти на круглосуточный график. Распределением заказов будет заниматься служба логистики. Ранее сервис заявил, что будет работать по гибридной модели — самостоятельно доставлять заказы готовой еды в 10 городах Украины, а также работать как агрегатор в 29 городах.

«Наша основная задача – создать конкурентные и комфортные условия труда с высоким уровнем мотивации. Это те вложения, которые принесут дивиденды в виде лояльности к компании и удовлетворенности от работы. Наша формула простая: счастливый курьер = счастливый клиент» — отметил глава Menu.ua Евгений Казанцев.

Будущим сотрудникам обещают официальное трудоустройство, страховку от несчастных случаев, топливные карты. Также ведутся переговоры о компенсации затрат на питание. При этом каждого курьера обеспечат всем необходимым инвентарем, включая термосумку, powerbank, футболку, жилетку, дождевик. Лучших работников будут каждый месяц награждать подарками.

На первом этапе развития оплата у курьеров будет почасовая без привязки к количеству доставленных заказов. Ежемесячный заработок курьеров будет доходить до 25 000 грн и зависеть от типа доставки и используемого транспорта.

Напомним, что на данный момент в Украине активно работают международные сервисы по доставке еды Glovo и Uber Eats, в следующем году к ним намерен присоединиться Bolt Food.

Источник: AIN.ua, Menu.ua