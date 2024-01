В коде Google Bard Advanced нашли намек на платную версию ИИ-чатбота

Google готовит к выпуску Bard Advanced, и это может быть первой попыткой компании сделать чат-бот с искусственным интеллектом платным. Код на сайте Bard показывает возможность получить три месяца бесплатного пользования Bard Advanced – что означает планы дальнейшего взимания платы.

Пользователь X (ранее Twitter) Бедрос Памбукян поделился найденным кодом, также содержащим пока недоступную ссылку на Google One. Это может означать, что для доступа к Bard Advanced пользователям необходимо будет оформить подписку на Google One.

hi, bard advanced will be free for 3 months and you'll need Google One too, enjoysies

the fact that it's in prod implies it's ready & being tested (currently an experiment)

again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes… pic.twitter.com/YqfAK77f0F

— Bedros Pamboukian (@bedros_p) January 3, 2024