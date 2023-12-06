Google запустила Gemini — свою самую большую и мощную модель генеративного искусственного интеллекта

Несмотря на недавние сообщения о переносе выпуска некстген-модели искусственного интеллекта Gemini, компания Google объявила о ее фактическом запуске.

Gemini позиционируется как самая мощная модель ИИ от Google с высокоразвитыми возможностями мультимодального мышления. Она оптимизирована для трех различных вариантов использования (Ultra, Pro и Nano) и может работать где угодно — от центров обработки данных до мобильных устройств.

Модель Gemini запускается на ИИ-помощнике Bard в два этапа. Начиная с 6 декабря, Bard будет использовать специально настроенную версию Gemini Pro на английском языке для более продвинутого рассуждения, планирования, понимания и т.д. В начале 2024 года Google планирует представить версию Bard Advanced, которая предоставит пользователям доступ к более совершенным моделям и возможностям, начиная с Gemini Ultra.

Прежде чем представить широкой публике, Google проверила Gemini Pro в ряде отраслевых стандартных тестов. Отмечается, что в 6 из 8 тестов Gemini Pro превзошла GPT-3.5. Кроме того, Google специально настроила Gemini Pro в Bard, чтобы эта модель была гораздо более способна в таких вещах, как понимание, обобщение, рассуждение, кодирование и планирование. В качестве примера использования Bard с Gemini Pro можно просмотреть видео создания наиболее подробного бумажного самолета.

Теперь пользователям доступна возможность использования Bard с Gemini Pro для получения текстовых подсказок, а вскоре появится поддержка других модальностей. Сначала модель будет доступна на английском языке в более чем 170 странах и территориях (включая Украину), а в ближайшее время появится на других языках в разных странах, в частности в Европе.

Самая совершенная и мощная модель Gemini Ultra появится в расширенной версии Bard в начале следующего года. Она предназначена для выполнения сверхсложных задач и создана для быстрого понимания и реагирования на различные типы информации, включая текст, изображение, аудио, видео и код. В настоящее время специалисты Google завершают проверки безопасности Gemini Ultra в Bard Advanced, а вскоре планируется начать программу тестирования с привлечением доверенных тестеров. Уже в начале следующего года состоится запуск Bard Advanced для большего количества пользователей.