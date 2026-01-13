Новости Софт 13.01.2026 comment views icon

В Китае завирусилось приложение "Ты мертв?" — оно проверяет активность одиноких людей

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" - він перевіряє активність самотніх людей

Китайское приложение «Ты мертв?» для одиноких людей стало самым скачиваемым платным приложением в стране.

Созданное в мае прошлого года, оно сообщает контактным лицам, если их одинокий родственник или знакомый долго не выходят на связь. Стоит отметить, что в Китае миллионы людей живут уединенно. Пользователи должны каждые два дня подтверждать свой статус в приложении с помощью специальной кнопки. В противном случае назначенному пользователем контактному лицу сообщат для предупреждения чрезвычайной ситуации, что он может находиться в опасности.

В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" - він перевіряє активність самотніх людей
Скриншот, демонстрирующий популярность приложения «Ты мертв?»/Global Times

По информация Global Times, приложение позиционируется как помощник в соблюдении безопасности для тех, кто живет вдали от дома или ведет уединенный образ жизни. Сначала «Ты мертв?» был бесплатным, однако сейчас подписка стоит 8 юаней или $1,5. Несмотря на бешеную популярность, которая продолжает расти, приложение не обошла критика, ведь многим не нравится негативный подтекст, связанный со смертью. Некоторые предлагали изменить название на «Жив ли ты?».

По прогнозам научно-исследовательских институтов в сфере недвижимости, уже к 2030 году количество домохозяйств со всего одним жителем в Китае может достичь 200 млн. Эти оценки отражают растущее стремление пожилых людей проживать отдельно от молодежи и родных. Вместе с тем среди пользователей Reddit нет однозначного мнения относительно этого приложения. Некоторые считают его замечательной идеей. Другие называют печальным отражением реального мира, где чрезвычайная ситуация, в которой оказался одинокий человек, может остаться незамеченной.

Другие предложили альтернативу «Ты мертв?» под названием Snug. Это приложение, также специализированное для пожилых людей, требует ежедневной регистрации с утра и вызывает помощь, если пользователь не отвечает.

В целом в мире растет количество людей, стремящихся вести уединенный образ жизни и убегающих из мегаполисов, устав от цивилизации. Вместе с тем стремительно совершенствуются средства цифрового контроля. Например, покупателей новых смартфонов в Южной Корее обязали проходить процедуру распознавания лица. Между тем специалисты Министерства внутренних дел Украины разработали новый официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine — для быстрого вызова спасателей, полиции, медиков или газовой службы без наличия мобильной связи.

Источник: cybernews

Популярные новости

arrow left
arrow right
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
Проспали лидера: китайская AGIBOT производит 39% человекоподобных роботов, Tesla отстает
Apple сделала себя "коллектором долгов" в обновленной сделке для разработчиков App Store
Разработчик создал полную карту украинского YouTube с 10 000+ каналов
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
Американцы создали 3D-карту военной базы Китая за 10 часов после пролета спутника, разрешение — 50 см на пиксель
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
Китай обязал производителей добавлять на павербанки ЖК-дисплеи
Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов с глушителями
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
Apple Podcasts настойчиво предлагает религиозные подкасты с вредоносными ссылками
10 работников Samsung арестованы за передачу Китаю технологии 10 нм DRAM
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
Doom запустили на мультиварке
Трамп разрешил NVIDIA продавать ИИ-чипы H200 в Китай, но взял 25%
Бездомные коты остановили работу фермы по майнингу биткоинов: убытки измеряются миллионами
Китайцы нашли "древнейший ПК" в мире возрастом 2000 лет
Подделка "носка" Apple для iPhone стоит всего $6
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить