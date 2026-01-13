В Китае завирусилось приложение "Ты мертв?" — оно проверяет активность одиноких людей

Китайское приложение «Ты мертв?» для одиноких людей стало самым скачиваемым платным приложением в стране.

Созданное в мае прошлого года, оно сообщает контактным лицам, если их одинокий родственник или знакомый долго не выходят на связь. Стоит отметить, что в Китае миллионы людей живут уединенно. Пользователи должны каждые два дня подтверждать свой статус в приложении с помощью специальной кнопки. В противном случае назначенному пользователем контактному лицу сообщат для предупреждения чрезвычайной ситуации, что он может находиться в опасности.

По информация Global Times, приложение позиционируется как помощник в соблюдении безопасности для тех, кто живет вдали от дома или ведет уединенный образ жизни. Сначала «Ты мертв?» был бесплатным, однако сейчас подписка стоит 8 юаней или $1,5. Несмотря на бешеную популярность, которая продолжает расти, приложение не обошла критика, ведь многим не нравится негативный подтекст, связанный со смертью. Некоторые предлагали изменить название на «Жив ли ты?».

По прогнозам научно-исследовательских институтов в сфере недвижимости, уже к 2030 году количество домохозяйств со всего одним жителем в Китае может достичь 200 млн. Эти оценки отражают растущее стремление пожилых людей проживать отдельно от молодежи и родных. Вместе с тем среди пользователей Reddit нет однозначного мнения относительно этого приложения. Некоторые считают его замечательной идеей. Другие называют печальным отражением реального мира, где чрезвычайная ситуация, в которой оказался одинокий человек, может остаться незамеченной.

Другие предложили альтернативу «Ты мертв?» под названием Snug. Это приложение, также специализированное для пожилых людей, требует ежедневной регистрации с утра и вызывает помощь, если пользователь не отвечает.

В целом в мире растет количество людей, стремящихся вести уединенный образ жизни и убегающих из мегаполисов, устав от цивилизации. Вместе с тем стремительно совершенствуются средства цифрового контроля. Например, покупателей новых смартфонов в Южной Корее обязали проходить процедуру распознавания лица. Между тем специалисты Министерства внутренних дел Украины разработали новый официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine — для быстрого вызова спасателей, полиции, медиков или газовой службы без наличия мобильной связи.

