МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи

Катерина Даньшина

МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку

Специалисты Министерства внутренних дел Украины разработали новый официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine — для быстрого вызова спасателей, полиции, медиков или газовой службы без наличия мобильной связи.

«В критической ситуации вы звоните через приложение и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу».

В МВД отмечают, что 112 Ukraine особенно пригодится в подвале или укрытии (где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала), в районах со слабым или нестабильным покрытием, а также во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

В дальнейшем функциональность 112 Ukraine планируют расширить опцией вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей.

С сегодняшнего дня приложение доступно для загрузки на iOS и Android. Сервис требует обязательной авторизации через ID.GOV.UA, однако в МВД отмечают, что он «соответствует государственным стандартам кибербезопасности», а данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов. Следует отметить, что временно приложение зависает как раз на этапе авторизации, но, вероятно, это исправят в ближайшее время.

МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язкуМВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку

Напомним, что на днях «Киевстар» активировал услугу спутниковой связи Starlink Direct to Cell для пользователей iOS, после запуска 24 ноября на Android. За это время технологию опробовали более 2+ абонентов, активнее всего SMS отправляли на юге и востоке Украины, где связь сейчас критически важна.

Воздушная тревога по-новому: теперь по всей Украине действует «порайонное» оповещение, а передача сигнала сокращена до 8-15 секунд

