МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи

Специалисты Министерства внутренних дел Украины разработали новый официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine — для быстрого вызова спасателей, полиции, медиков или газовой службы без наличия мобильной связи.

«В критической ситуации вы звоните через приложение и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу».

В МВД отмечают, что 112 Ukraine особенно пригодится в подвале или укрытии (где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала), в районах со слабым или нестабильным покрытием, а также во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

В дальнейшем функциональность 112 Ukraine планируют расширить опцией вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей.

С сегодняшнего дня приложение доступно для загрузки на iOS и Android. Сервис требует обязательной авторизации через ID.GOV.UA, однако в МВД отмечают, что он «соответствует государственным стандартам кибербезопасности», а данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов. Следует отметить, что временно приложение зависает как раз на этапе авторизации, но, вероятно, это исправят в ближайшее время.

Напомним, что на днях «Киевстар» активировал услугу спутниковой связи Starlink Direct to Cell для пользователей iOS, после запуска 24 ноября на Android. За это время технологию опробовали более 2+ абонентов, активнее всего SMS отправляли на юге и востоке Украины, где связь сейчас критически важна.