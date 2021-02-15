В магазине расширений Microsoft Edge размещались пиратские копии десятков популярных игр, включая Sonic, Mario Kart 64, Tetris и Minecraft





Судя по всему, в магазине расширений Microsoft Edge размещались нелегальные копии ряда популярных игр, включая Mario Kart 64, Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris, Cut The Rope и даже собственный хит Microsoft – Minecraft. При этом в описаниях проектов в качестве разработчиков указывались не Microsoft, Nintendo или другие известные бренды. Это с большой долей вероятности указывает на тот факт, что это были не официальные копии игр.

На протяжении нескольких часов после первых публикаций этой информации большинство подозрительных расширений с играми были удалены. Осталась лишь игра о динозаврах, знакомая пользователям Google Chrome. Первоначально перечень подозрительных игр включал 35 проектов от 10 различных «разработчиков», таких как GamePro Inc, Gamelands, StayReal и Kday. При этом у различных разработчиков могли встречаться одни и те же игры. Многие описания, даже от различных разработчиков, были очень похожими. Это указывает на то, что они могут быть получены из одного источника.

Как ни странно, сама Microsoft, похоже, продвигала расширения для браузера. Об этом свидетельствует уже удалённая публикация в сервисе микроблогов Twitter, ранее доступная в учётной записи @MSEdgeDev.

Некоторые из обнаруженных игр имели обзоры ещё в октябре. Это указывает на то, что они долгое время оставались незамеченными в каталоге расширений Microsoft.

Джордан Чейс в ответе на удалённую публикацию @MSEdgeDev рассказал, что он установил расширение Mario Kart 64. По его словам, расширение загрузило копию образа ПЗУ игры. Хотя использование эмуляторов является легальным, крайне маловероятно, что Nintendo позволила бы распространять игру подобным образом. Компания известна в качестве борца с сайтами, которые размещают образы памяти игр. По словам Чейза, расширение Tetris оказалось клоном популярной одноимённой игры, хотя и не загружало образ памяти. Кроме того, расширение Pac-Man «похоже, напрямую использует ресурсы из оригинальной игры».

Многие описания расширений с играми пытались обойти проблему с помощью сомнительных заявлений об отказе от ответственности. В таких заявлениях разработчики прямо признавались, что эти расширения не связаны с оригинальными играми. Например, для игры Mario Kart 64 публиковалась следующая информация:

«ВАЖНО! Этот эмулятор не связан с и не одобрен Nintendo. Все графические изображения, игры и другие мультимедийные материалы являются собственностью их владельцев и авторов. Эта игра для ВСЕХ фанатов Марио!»

Microsoft и Nintendo заявили, что они изучают ситуацию.

Источник: The Verge