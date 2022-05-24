Build 2022: Microsoft открывает виджеты Windows 11 для сторонних разработчиков

На конференции Build 2022 компания Microsoft объявила об открытии меню Виджеты Windows 11 для сторонних разработчиков. Это должно внести больше разнообразия в раздел, в котором сейчас отображается только контент, поступающий с новостного портала Microsoft Start.

«Мы воодушевлены отзывами пользователей о виджетах, которые мы получаем до сих пор: люди наслаждаются быстрым доступом к наиболее важному для них контенту в удобной форме, не нарушающей привычный ход работы. Начиная с конца этого года вы сможете начать создавать виджеты в качестве сопутствующего опыта для ваших приложений Win32 и PWA в Windows 11 на базе платформы Adaptive Cards», – Панос Панай, исполнительный директор и главный директор по продуктам Windows и устройств

Используя платформу Adaptive Cards от Microsoft, разработчики смогут использовать гибкий инструмент для создания фрагментов контента, которые могут включать текст, графику и кнопки. Такие приложения, как Microsoft Teams или Outlook уже используют Adaptive Cards, как и ныне снятая с производства функция Timeline в Windows 10.

Несмотря на энтузиазм Паная по поводу меню виджетов Windows 11, то, как эти виджеты работают в настоящее время, оставляет желать лучшего. Тот факт, что текущие виджеты игнорируют браузер по умолчанию, открывая все содержимое в Microsoft Edge, довольно сомнителен, кроме того, эти виджеты гораздо менее гибкие, чем виджеты Vista/Windows 7, которые пользователи могли размещать в любом месте экрана.

Пока неясно, как виджеты сторонних разработчиков будут работать на самом деле, но «сопутствующий опыт», о котором упоминал Панай, предполагает, что они могут служить в качестве нового вида «живых плиток» для приложений и PWA.