В Microsoft Teams переработан интерфейс вызовов и добавлена поддержка CarPlay





Корпорация Microsoft пересмотрела функции звонков, доступные в сервисе Microsoft Teams. Новый интерфейс вызовов теперь отображает контакты, голосовую почту и историю вызовов в одном месте. Он разработан таким образом, чтобы Microsoft Teams можно было использовать в качестве замены телефона. В приложение также добавлены встроенная защита от спам-вызовов, обратный поиск номеров и возможность объединения вызовов.

Пользователи Microsoft Teams также скоро смогут перенаправлять звонки между мобильным устройством и настольным компьютерами. Это позволит менять место проведения разговора, не прекращая сам разговор (аудио или видео). Приложение позволит людям присоединяться без звука на дополнительном устройстве или просто переводить вызов и автоматически завершать его на других устройствах. Microsoft заявляет, что эта функция будет доступна в начале 2021 года.

Для тех пользователей, которые регулярно записывают собрания в Microsoft Teams, также предусмотрены некоторые новые возможности. Теперь можно будет записывать собрания в SharePoint или OneDrive, не ограничиваясь только сервисом Microsoft Stream. Это также упростит обмен звонками или стенограммами с людьми за пределами организации Teams.

Наконец, Microsoft добавила поддержку CarPlay для Microsoft Teams. Это позволит управлять работой Teams во время поездок в автомобилях со встроенной поддержкой CarPlay. Кроме того, пользователи смогут использовать Siri для инициирования звонков или ответа на них. О возможной поддержке Android Auto в будущем пока ничего не говорится.

Источник: The Verge