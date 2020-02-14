В Минцифры показали, как может выглядеть электронный паспорт

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт украинцев. На своей странице в социальной сети Facebook он продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Как отмечает министр, в настоящее время идут работы по созданию электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ будут иметь владельцы загранпаспорта и ID-карты.

«С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолётах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и ещё много жизненных ситуаций)», — пишет Михаил Федоров.

Он добавил, что как и на водительском удостоверении, на электронном паспорте будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.

Михаил Федоров также сообщил, что команда долго обговаривала дизайн электронного документа.

«Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отображение по нажатию (там будет скрыта вся-вся информация: срок действительности, пол, гражданство и т.д.). Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Всё остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение по нажатию)», — уточнил министр цифровой трансформации.

Пока не уточняется, когда будет введён в эксплуатацию электронный паспорт.

Источник: Facebook