В минувшем квартале у Microsoft более чем на треть выросла прибыль, все сегменты бизнеса, кроме Xbox, демонстрируют рост





Корпорация Microsoft опубликовала финансовые результаты по итогам работы во втором квартале своего фискального 2020 года, который соответствует четвёртому кварталу 2019 календарного года. В отчётном периоде компания получила совокупный доход в сумме $36,9 млрд, что на 14% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Направление Productivity and Business Processes принесло компании Microsoft общий доход в сумме $11,8 млрд, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%. При этом отмечается, что выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Office выросла на 16%, в основном благодаря росту доходов от Office 365 для бизнеса на 27%. В то же время потребительские продукты и облачные сервисы Office принесли компании на 19% больше дохода. База подписчиков потребительской версии Office 365 увеличилась до 31,2 млн пользователей. Доходы от сервиса LinkedIn увеличились на 24%. Продукты и облачные сервисы Dynamics принесли компании на 12% больше дохода, что обусловлено ростом доходов от Dynamics 365 на существенные 42%.

Доходы от направления Intelligent Cloud выросли на 27% и достигли показателя $11,9 млрд. При этом серверные продукты и сервисы принесли на 30% больше дохода, а прирост дохода от корпоративных сервисов составил лишь 6%.

Сегмент More Personal Computing принёс доход в сумме $13,2 млрд. В данном случае прирост составил всего 2%. В данном направлении отмечается рост доходов от лицензирования Windows OEM – на 18% и от коммерческих продуктов и сервисов Windows – на 25%. В то же время доход от продажи аппаратных устройств Surface увеличился на 6%. Также выросли доходы от размещения рекламы в поисковом сервисе – на 6%. В то же время наблюдается снижение поступлений от продажи контента и сервисов Xbox – на 11%. Это единственный сегмент бизнеса Microsoft, в котором фиксируется снижение суммы полученного дохода.

В целом, по итогам второго квартала фискального 2020 года корпорация Microsoft получила операционную прибыль в сумме $13,9 млрд. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 35%. Сумма чистой прибыли по итогам отчётного квартала зафиксирована на уровне $11,6 млрд, это на 38% больше, чем было получено годом ранее. Наконец, показатель прибыли на каждую акцию составил $1,51, что на 40% превышает показатель того же квартала годом ранее.

Источник: Microsoft