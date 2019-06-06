В мобильной версии Skype для iOS и Android появилась функция совместного использования экрана





По прошествии почти двух месяцев тестирования, Skype официально запустил функцию совместного использования экрана во время видеозвонка для устройств под управлением Android и iOS. Это может быть полезным в разных ситуациях, например, чтобы показать слайды с графиками коллегам по работе или помочь другу найти конкретный пункт настроек на мобильном устройстве.

Функция совместного использования экрана находится в переработанном меню с тремя точками, которое во время звонка расположено в правом нижнем углу экрана. Там же, наряду с опциями для записи звонка и добавления других пользователей в беседу, размещается кнопка «Share Screen». Когда функция активна, появляется полоса в верхней части экрана, показывающая, что Skype начал передавать копию экрана вашему собеседнику. Если её коснуться, запись останавливается.

Помимо новой функции, изменился и интерфейс звонков, который теперь позволяет лучше сосредоточиться на видеозвонках. Пользователи могут скрывать элементы управления вызовами одним касанием, а все остальные элементы с экрана – двойным тапом. Новая версия Skype уже доступна для устройств, работающих на Android 6.0+ и iOS 12+.

Источник: Engadget