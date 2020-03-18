В новой версии Windows Terminal добавлена поддержка мыши для WSL





В прошлом году Microsoft выпустила новое приложение командной строки Windows Terminal для Windows 10 и с тех пор разработчики неустанно развивают его функциональность. На днях состоялся релиз новой предварительной версии Windows Terminal Preview 0.10. Крупным это обновление не назовешь, но пару заметных улучшений оно все же добавляет.

После добавления поддержки панелей в версии 0.7 в прошлом году Microsoft перешла к следующему логическому шагу и расширила возможности многозадачности. В частности, разработчики добавили возможность дублирования панелей. То есть, новая панель будет дублировать профиль той или другой активной панели вместо использования профиля по умолчанию.

Еще одно заметное новшество — поддержка ввода с помощью мыши в подсистеме Windows Subsystem for Linux, а также приложений Windows с поддержкой виртуальных файловых систем, например, tmux и Midnight Commander. В таких приложениях достаточно будет нажать клавишу Shift на клавиатуре, чтобы сделать выбор с помощью мыши.

Кроме новых функций, обновление содержит массу исправлений:

значительно улучшено адаптация текста при перекомпоновке при изменении размеров окна;

границы при использовании темной темы больше не выделяются белым цветом;

получить доступ к панели задач, которая автоматически скрыта, при развернутом окне терминала можно, просто наведя курсор мыши на нижнюю часть экрана;

Azure Cloud Shell теперь может запускать PowerShell, поддерживает ввод данных с помощью мыши и позволяет выбрать желаемую оболочку;

Прокрутка при использовании тачпада и сенсорного экрана теперь работает плавно.

Источник: Microsoft